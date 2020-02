Para fugir do Carnaval: veja os títulos da Netflix para maratonar no feriadão

arrow-options undefined Conheça as taxas de limpeza dos aplicativos de transporte no Carnaval





Bloco para cá, festa para lá. Carnaval é época de folia e, na hora de se locomover pela cidade, muita gente acaba optando pelos aplicativos de transporte . Mas, no meio de tanto glitter, bebida e purpurina, a viagem pode acabar saindo bem cara. Isso porque, quando o assunto são os aplicativos de transporte, a regra é clara: sujou, pagou .

Todos os aplicativos de transporte ressarcem os motoristas que precisam lavar ou limpar seus carros depois de danos causados pelos passageiros. E, na maior parte dos casos, o dinheiro vem do bolso de quem sujou o veículo.

Por isso, quando entrar no carro antes ou depois de curtir a folia, se atente para não sujar o veículo e acabar tendo um gasto extra. Glitter, purpurina, bebida, urina e vômito espalhados pelo banco são alguns dos exemplos de dano que podem ser cobrados dos passageiros. Confira o que prevê cada uma das empresas de mobilidade nesses casos:

Taxa de limpeza na Uber

Na Uber , o motorista pode solicitar uma taxa de limpeza toda vez que “algum usuário sujar o carro a ponto de impedi-lo de aceitar novas viagens”. Nesse caso, a taxa é cobrada diretamente do usuário, que recebe um aviso no aplicativo.

O preço pago pelo passageiro varia de acordo com o tamanho da sujeira, e pode ir até R$350. Veja o que deixa essa conta mais cara:

Até R$50 – pequenas sujeiras (como bebidas e comidas) no interior ou exterior do veículo;

Até R$80 – sujeiras moderadas no interior ou exterior do veículo;

Até 200 – sujeiras mais graves, como grandes quantidades de bebidas ou no caso de superfícies de difícil limpeza;

Até R$350 – sujeiras mais graves envolvendo fluidos corporais no interior do veículo

Taxa de limpeza na Cabify

Na Cabify , a taxa de limpeza também é descontada do passageiro que sujou o carro. A própria empresa é quem ressarce o motorista mas, posteriormente, o valor é cobrado do cliente através do aplicativo . A boa notícia é que, independente do tamanho da sujeira, o valor máximo da taxa de limpeza é de R$100.

Taxa de limpeza na 99

Para quem costuma andar de 99 , as questões envolvendo taxa de limpeza são mais simplificadas. Isso porque, apesar de reembolsar o motorista que teve que lavar seu carro em decorrência de alguma viagem, a 99 não repassa os gastos para o passageiro . A própria empresa absorve e se responsabiliza pela taxa de limpeza.

Taxa de limpeza na Lady Driver

O aplicativo de transportes de e para mulheres também cobra taxa de limpeza em casos de danos ao veículo. Nesse caso, quem paga é a passageira, através de cobrança no aplicativo. Os valores variam de acordo com o tamanho da sujeira.