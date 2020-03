Para atrair pessoas, Bolsonaristas pagam por postagens de ato contra Congresso

arrow-options Reprodução Luciano Hang, dono das lojas Havan, está entre os perfis que impulsionou postagens pró-Bolsonaro

Apoiadores do governo federal estão pagando anúncios no Facebook e no Instagram para convocar a população a participar dos atos pró-Bolsonaro que irão acontecer no próximo domingo (15), em todo o país.

O empresário Luciano Hang , dono das lojas Havan, está entre as 10 páginas listadas pelo Uol que estão realizando os impulsionamentos de publicação. Ao menos 10 postagens no Facebook e no Instagram foram impulsionadas por Hang.

A prática, que está sendo usada a favor de Bolsonaro e contra o Congresso nacional nas redes sociais, não fere a legislação brasileira nem as regras do Facebook, que gere o Instagram.