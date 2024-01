Pinterest Papete x Rasteirinha: qual faz mais sucesso entre as brasileiras neste verão?

A papete é a mais nova queridinha das brasileiras para o verão. De acordo com o Data Shopee, levantamento in-app do marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, as buscas e as vendas do calçado na plataforma cresceram exponencialmente nos últimos 90 dias, consolidando a papete como uma super tendência para a estação.

Os números apontam que cada vez mais mulheres estão trocando as rasteirinhas pelas papetes, buscando uma alternativa confortável e fashion para renovar o visual em 2024. As vendas do produto cresceram 262% na Shopee nos últimos três meses. A onda de calor fez com que as buscas por estes itens crescessem, e a papete também saiu na frente, registrando uma procura 76% maior em relação à rasteirinha.

“Percebemos que os consumidores se anteciparam em procurar e adquirir itens de verão, o que nos permite confirmar algumas tendências. Como estamos no início da estação, a expectativa é que nossos vendedores parceiros tenham a oportunidade de expandir seus negócios, preparando-se ainda mais com opções de itens em alta, como vimos com a papete”, comenta Leila Carcagnoli, líder de Categoria na Shopee.

Outras tendências para o verão 2024

A pesquisa da Shopee confirmou outras tendências – e contestou algumas. De acordo com as apostas das passarelas para o verão, sapatilhas e maxibolsas são apostas nesta estação e, de fato, registraram aumento nas buscas. A procura pela maxibolsa cresceu 129%, o que mostra que os usuários da plataforma estão acompanhando os últimos palpites fashionistas.

Já outros itens apontados como tendência, como shorts curtos, vestidos azul-bebê e com rendas, slip dress e acessórios metalizados não registraram aumento nas buscas da plataforma.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher