Papel de parede: 5 dicas práticas para acertar na escolha do seu

Reprodução: Alto Astral Papel de parede: 5 dicas prticas para acertar na escolha do seu

O papel de parede é uma das soluções mais fáceis e rápidas para quem quer transformar a decoração da casa sem precisar de reformas. Além disso, esse item oferece um excelente custo-benefício – e pode ser encontrado em todas as cores, estampas e texturas imagináveis. São tantas opções que fica até difícil escolher qual combina mais com o seu cantinho, não é mesmo? Para facilitar a tarefa e te ajudar a optar pelo melhor, eliminando o risco de se arrepender depois, reunimos algumas dicas valiosas. Confira!

Truques para escolher o papel de parede certo

Foto: Shutterstock

Onde aplicar

Prefira aplicar papéis de parede em ambientes com menos umidade, como salas , quartos, escritórios e, até mesmo, no lavabo. Alguns detalhes pontuais na cozinha também podem funcionar bem. Entretanto, em áreas externas ou molhadas, como jardins e banheiros, a durabilidade pode ser menor que a esperada.

Centro das atenções

O ideal é que você escolha sempre uma parede principal para aplicar o material. Na sala de jantar, por exemplo, opte pelo espaço mais próximo da mesa. Já no quarto, a parede que encosta na cabeceira da cama é a mais indicada para a aplicação.

Um toque de cor

O papel de parede é um material excelente para quem quer dar um toque colorido ao ambiente, sem ter que renovar os móveis ou passar por uma reforma . Por isso, use e abuse dos tons e texturas na hora de escolher o seu. Só não se esqueça de comprar um modelo pensando nos elementos decorativos que você já tem em casa, ok?

Truques de perspectiva

Se a sua intenção é fazer com que o ambiente pareça maior do que ele realmente é, escolha um papel de parede com cores claras e neutras. Para dar a sensação de que o cômodo é mais alto, opte por um modelo com listras verticais. Já para transmitir a impressão de que o lugar é mais largo, invista nas horizontais.

Faça as contas

Geralmente, os papéis de parede são comercializados nas medidas de 10m x 53cm ou 5m x 35cm, mas nem sempre o rolo que vem menos material tem melhor custo-benefício. Por isso, faça as contas da quantidade que você vai precisar e opte pelo que compensa mais. Vale ressaltar que os modelos estampados costumam exigir um tamanho extra para que tudo se encaixe perfeitamente. Agora é só correr para escolher o seu favorito!

Texto: Wanessa Ferrari | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha