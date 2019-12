Papai Noel agarra Gracyanne por trás e a faz malhar; assista vídeo

A musa fitness publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece levantando peso

esmo na véspera de Natal, Gracyanne Barbosa não falta à academia. Porém, para entrar no clima especial, a musa fitness fez um treino de causar ciúmes em Belo com um Papai Noel personal trainer. Nesta terça-feira (24/12/2019), a morena atualizou seu perfil no Instagram com vídeos da malhação.

Na gravação, publicada na função Stories, Gracy surge agarrada por trás pelo instrutor, que segue a performance da musa com um haltere. Empenhada, a esposa de Belo deu um show no levantamento de peso.

Vestido a vácuo

Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao revelar um problema que sempre teve como bumbum. Em entrevista ao TV Fama, durante a inauguração de uma academia, a musa fitness disse que sempre teve a bunda grande, mas era muito magra e isso a tornava desproporcional.

“Até hoje eu acho desproporcional. Por isso, malho bastante perna, porque ela acompanha o glúteo, mas já quis que fosse menor”, explicou a musa fitness.

Assista vídeo: