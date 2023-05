Papa se recusa a abençoar cachorro e dá bronca em fiel que fez o pedido

Ele ainda fez questão de lembrar de outra situação parecida, que aconteceu na Praaça São Pedro, no Vaticano

O Papa Francisco declarou durante um discurso em um evento em Roma que aconteceu nesta sexta-feira (12) que deu uma bronca em uma fiel que pediu que ele abençoasse seu cachorro de estimação.

“Eu estava na audiência de quarta-feira e uma senhora de 50 anos chegou. Eu a cumprimentei e ela abriu uma bolsa, me dizendo para abençoar seu filho, mas era um cachorro. Eu não tive paciência e a reprimi: ‘Tantas crianças com fome e você com um cachorrinho'”, comentou o Papa.

O Pontífice disse que o caso aconteceu há cerca de 15 dias, de acordo com matéria publicada pelo Uol.

Ele ainda fez questão de lembrar de outra situação parecida, que aconteceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, quando uma outra mulher com um cachorro dentro de um carrinho de bebê pediu que o secretário pessoal do Papa abençoasse o animal de estimação.

“Estas são cenas do presente, mas se as coisas continuarem a acontecer assim, será um hábito do futuro, é necessária atenção”, finalizou o Pontífice.