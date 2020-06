Papa critica nepotismo em governos porque levam à corrupção

Reprodução/Vatican News Papa Francisco fez discurso com críticas políticas

O papa Francisco criticou o nepotismo em governos civis durante o Angelus deste domingo (28) e alertou que a prática pode levar à corrupção.

“Os laços de parentesco, se são colocados em primeiro lugar, podem desviar do verdadeiro bem. Vejamos: algumas corrupções nos governos ocorrem porque o amor aos parentes é maior do que o amor à pátria e assim colocam nos cargos os parentes”, disse aos fiéis.

Durante o discurso, o Pontífice ainda pediu que a Organização das Nações Unidas (ONU) e a União Europeia se empenhem para encontrar uma solução pacífica para a guerra na Síria. No próximo dia 30, as entidades internacionais e entes locais vão se reunir para debater o tema.

“Rezemos para este importante encontro para que possa melhorar a dramática situação do povo sírio e dos povos vizinhos, em particular no Líbano, no contexto da grave crise sócio-política-econômica que a pandemia [do novo coronavírus ] tornou ainda mais difícil. Pensem que há crianças com fome que não tem o que comer. Por favor, que os dirigentes sejam capazes de fazer a paz”, afirmou ainda.

Francisco ainda lembrou de outra crise humanitária, que ocorre no Iêmen e pediu orações aos fiéis, “especialmente para as crianças, que sofrem com uma gravíssima” situação.