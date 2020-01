Papa: 2020 será crucial para concretizar um mundo sem armas nucleares

arrow-options Reprodução/Twitter Rouhani teve conversa com o premiê britânico, Boris Johnson

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, criticou a contínua política hostil de Washington em relação a Teerã, dizendo que ela é a causa do aumento das tensões militares entre seu país e os Estados Unidos.

Leia também: Vídeo mostra possível míssil abatendo avião no Irã

A mensagem foi transmitida por Rouhani em conversa telefônica com o premiê britânico Boris Johnson, nessa quinta-feira (9). O escritório presidencial do Irã informou que o presidente disse a Johnson que a recente situação de insegurança tem suas raízes na retirada de Washington do acordo nuclear e que a política americana é irracional.

O porta-voz de Boris Johnson afirmou que, durante a conversa por telefone, o premiê pediu o fim das hostilidades e destacou “o contínuo comprometimento do Reino Unido” com o tratado nuclear.

O presidente norte-americano, Donald Trump, aproveitou o discurso feito na quarta-feira (8) para expressar a esperança de que diminuam as tensões no Oriente Médio após o ataque de míssil pelo Irã a bases iraquianas que abrigam as forças lideradas pelos Estados Unidos. Teerã diz que o ataque foi uma retaliação pelo assassinato de um alto comandante iraniano, Qassem Soleimani, em Bagdá, na semana passada, por parte dos Estados Unidos.

Contudo, Trump descreveu o acordo nuclear de 2015 como “muito falho” e fez um apelo ao Reino Unido, à Alemanha, França, Rússia e China a juntarem esforços para criar um novo pacto.

Leia também: Canadá diz ter provas de que avião foi atingido por míssil do Irã

O Irã espera melhorar as relações econômicas com países europeus e outras nações sob o atual acordo nuclear.