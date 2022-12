Paolla Oliveira se exibe de fio-dental e esbanja beleza natural

Estrela de ‘Cara e Coragem’ conquistou mais de 300 mil curtidas com o novo clique!

Em registro recente, a atriz Paolla Oliveira, de 40 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao destacar todo o seu corpaço escultural enquanto aproveitava o dia ensolarado para retocar o seu bronzeado natural. Na ocasião, a intérprete de Pat, de ‘Cara e Coragem’, colocou suas curvas para jogo em um biquíni fininho e conquistou mais de 300 mil curtidas dos internautas.

“Nossos traços se completam”, escreveu Paolla Oliveira na legenda da publicação, encantando com toda a sua beleza natural para as lentes da câmera, além de chamar a atenção com as suas coxas grossas e barriguinha sarada para o clique. Nos comentários, a atriz colecionou milhares de elogios.

