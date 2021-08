Paolla Oliveira relembra ensaio de carnaval: ‘Saudade dessa bagunça boa’

Instagram Paolla Oliveira relembra ensaio de carnaval





A atriz Paolla Oliveira relembrou nesta quinta-feira (26) os ensaios da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira. A atriz que é rainha de rainha de bateria da escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense mostrou a saudade que está do carnaval carioca.

Você viu?





“Tbt pra matar a saudade dessa bagunça boa de Carnaval, ensaio, quadra, galera de Caxias e Grande Rio. Tô aqui de olho na definição do samba-enredo”, escreveu na publicaçao do instagram.

Não é a primeira vez que Paolla vem demonstrando fortes saudades do Carnaval. No início do mês, a artista publicou uma foto usando o casaco da escola do coração e falou sobre a expectativa pelo feriado em 2022.