Paolla Oliveira radicaliza no visual e faz revelação sobre nova fase: “Fogo no rabo”

Paolla Oliveira decidiu fazer uma mudança drástica no visual.

Aos 43 anos, a atriz resolveu deixar o loiro habitual para trás e surgiu deslumbrante como a nova ruiva do pedaço. A transformação foi revelada por meio de um ensaio fotográfico nas redes sociais.

A motivação para a cor vibrante teve uma explicação mística da artista. Conhecida por sua personalidade forte, Paolla associou o novo tom de cabelo ao seu signo solar:

“Energia de Áries, agora até no cabelo”, escreveu ela na legenda da publicação, fazendo referência ao elemento fogo, que rege os arianos.

Além dos cliques do novo visual, a atriz compartilhou uma ilustração sobre as características de Áries e um meme que divertiu os seguidores: “Tem dias que eu estou só o [pokémon] Charmander: um sorriso no rosto e um fogo no rabo”, diz a imagem.

