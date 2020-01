Paolla Oliveira posta foto de rosto e bumbum acaba virando assunto

Parece que Meghan Markle e o Príncipe Harry têm planos diferentes do que permanecerem na Inglaterra e cumprir os compromissos da realeza, comuns na família real. Isso porque, de acordo com o jornal britânico The Sun , o casal estaria pensando em uma grande mudança na vida a dois.

Os planos do casal, segundo uma fonte próxima, são de se mudarem para o Canadá, país onde Meghan Markle nasceu. O projeto ainda inclui passar dois meses por lá, como um teste, para só depois a mudança realmente acontecer.

O contato ainda afirmou que, caso a experiência dê certo, o Príncipe Harry e a Duquesa de Sussex desistiriam de seus respectivos títulos na família real para morarem definitivamente na América do Norte.

“É verdade, eles vão passar grande parte do ano no Canadá e eles já estão conversando sobre os planos futuros. Está tudo no começo, mas é um processo que eles estão levando muito a sério. Está claro que eles estão construindo uma jornada única e o Príncipe e Meghan Markle estão ansioso pelo que o futuro guarda para eles”, disse a fonte.