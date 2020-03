Paolla Oliveira posa com tapa-sexo e encanta web

Com o crescente número de casos de coronavírus, recentemente a Globo anunciou que está avaliando se permitirá a presença de plateia em alguns programas, no caso do “BBB 20” o veto já foi estabelecido. A informação chegou ao público por meio de Boninho, diretor geral do reality.

No Twitter uma fã do ” BBB 20 ” questionou sobre a plateia no próximo paredão. Irritado, Boninho respondeu: “Com essa merda de covi-19 [ coronavírus ] vamos fazer sem”. Ele aproveitou o momento e adiantou para falar sobre a sexta-feira (13), dia que entrará como dummy no reality. “Vou brincar um pouco porque ninguém é de ferro”.