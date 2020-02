Paolla Oliveira mostra piercings nos mamilos e deixa fãs enlouquecidos

Atriz fez questão de usar acessórios de forma ousada

Paolla Oliveira aproveitou o Carnaval deste ano disposta a causar. Passada a folia, a atriz ousou ao compartilhar imagens com piercings nos mamilos, deixando os seguidores eufóricos.

Na publicação, a global sensualizou em várias fotos, chegando a posar com as famosas Lexa, Vitória Strada e Monique Alfradique, durante um dos ensaios do bloco de Anitta, e deu o que falar.

Paolla, vale lembrar, foi vice-campeã do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro e se jogou no funk na noite desta quarta-feira (26), no evento que aconteceu no Complexo do Lagoon, na Lagoa, Rio de Janeiro.

A atriz, inclusive, está namorando o coach Douglas Maluff e não escondeu de ninguém o clima de romance com ele.

A atriz chegou acompanhada pelo life training em um camarote da Sapucaí e tentou desconversar ao ser questionada sobre o possível namoro.

No entanto, Douglas cedeu e falou um pouquinho sobre a relação dos dois, que foi noticiada pela primeira vez em outubro do ano passado.

“Não precisa explicar o que está explicado. Vocês já estão vendo”, disse o eleito da global, em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Apaixonado, o bonitão ainda elogiou a artista. “A Paolla é maravilhosa“, afirmou.