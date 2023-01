Paolla Oliveira mata a curiosidade dos fãs e posa de calcinha em frente ao espelho

Musa global! Que a nossa querida e amada Paolla Oliveira sempre deixa os fãs com o coração derretido, isso não é novidade para ninguém, mas parece que a atriz voltou a colocar um biquíni chamativo na tarde desta sexta-feira (06).

“Eu quero amor.Eu quero tudo que for bem colorido. Tudo que for leve…”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Já nas fotos, Paolla Oliveira aproveitou para mostrar mais do seu dia a dia, enquanto apostou em um biquíni branco e chamativo. Atualmente, a atriz conta com mais de 34,9 milhões de seguidores no Instagram.

“Mulher maravilhosa demais! Rainha”, disparou nada mais, nada menos que Sabrina Sato. “Vida com fardos não vale a pena! Viva a vida sua linda!”, se declarou mais uma.

Paolla Oliveira fala sobre maturidade e autoestima: “Sempre faz bem”

Durante entrevista cedida à revista Marie Claire, Paolla Oliveira, umas das maiores atrizes do Brasil, comentou a importância da evolução da maturidade e, claro, da autoestima.

“Me sinto muito bem fisicamente e profissionalmente, me sinto feliz. Pra que essa ideia fixa de crise dos 40? A maturidade traz um frescor até para o que não vai bem”, disse Paolla Oliveira.

“Nada é perfeito, nunca será, entender essa premissa nos faz ter atitude para as coisas que a gente pode e deve mudar na vida”, finalizou.

