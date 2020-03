Paolla Oliveira, Larissa Manoela e mais famosos estiveram no Desfile das Campeãs

A noite deste sábado (29) ainda foi de clima de carnaval. Na Sapucaí , no Rio de Janeiro, as escolas que tiveram o melhor desempenho neste ano desfilaram no glorioso Desfile das Campeãs . E muitos famosos, claro, estiveram presentes e fizeram questão de prestigiar o último dia de folia.

Paolla Oliveira , que foi rainha de bateria da Grande Rio, chegou de mãos dadas com o namorado, o choach Douglas Maluf , à Marquês de Sapucaí. E o clima de romance estava mesmo no ar! Larissa Manoela também foi conferir de pertinho as campeãs do Rio na companhia do namorado Leo Cidade , e Fátima Bernardes trocou carinhos com Túlio Gadêlha .

Já Fernanda Keulla mostrou que a amizade com Kaysar segue firme desde o fim do “BBB 18”. Monique Alfradique e Deborah Secco também estiveram lá para conferir o desfile.