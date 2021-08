Paolla Oliveira lamenta comentários machistas de Tiago Leifert e André Marques

Reprodução Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla Oliveira , em uma das apresentações mais recentes no Super Dança dos Famosos , se jogou ao som de ‘Rainha da Favela’, de Ludmilla. Ela surpreendeu com a performance, tanto o público quanto colegas de emissora.

Tiago Leifert e André Marques, a chocaram com comentários com conotação machista. “Fiquei surpresa com a proporção que tomou a minha apresentação de funk. André e Tiago fizeram comentários que não foram legais, do tipo ‘fiquei com calor’ e ‘que dança foi essa’”, disse a atriz em entrevista ao O Globo.

No programa, os dois comentaram em tom machista, sobre a situação após a dança de Paolla. “Está desconcentrado aí, pai?”, perguntou Tiago. “Teve um momento ali que eu dei uma suada aqui (…) Posso falar? Está quente aqui o ar, sério”, respondeu o apresentador de No Limite. Os comentários sofreram críticas nas redes sociais.