Paolla Oliveira, Isis Valverde, Léo Santana se despedem de 2019

No último dia do ano, os famosos usaram as redes sociais para se despedir de 2019 e dividir pitadas de suas emoções com os fãs com a chegada do ano novo.

Paolla Oliveira, Isis Valverde, Luciana Gimenez foram algumas das estrelas que fizeram questão de desejar um 2020 maravilhoso para os seguidores. Confira!

O namorado da Sabrina Sato, Duda Nagle, também escreveu sobre a importância desse último ano em sua vida, que lhe trouxe a filha Zoe. “2019 foi um dos anos mais importantes da nossa vida… quantas transformações. Feliz ano novo para os bons”, disse….

