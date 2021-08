Paolla Oliveira é a campeã do ‘Super Dança dos Famosos’

Reprodução/Instagram Paola Oliveira





Paolla Oliveira (39) é a campeã do “Super Dança dos Famosos”. Vencedora da edição de 2009, a atriz e o instrutor de dança Leandro Azevedo somaram 119,8 pontos e levaram novamente a disputa.

Rodrigo Simas (29) garantiu a segunda colocação. Depois de se apresentador ao lado da professora de dança Nathalia Ramos, eles conquistaram 119,7 pontos e perderam a disputa do posto de campeão por 0,01 décimo. Dandara Mariana, que dançou com o instrutor de dança Diego Maia, terminou na terceira colocação, com um total de 119,6 pontos.

Paolla Oliveira, logo após o fim do Programa, recorreu ao seu perfil no Twitter para celebrar a conquista do “Super Dança dos Famosos”.

Uma noite muito especial. Termina aqui a trajetória do #SuperDançaDosFamosos . Estou muito feliz e orgulhosa do meu professor Leandro e de cada um que participou dessa deliciosa viagem pela dança, pela superação e pela alegria. — Paolla Oliveira (@paolla) August 29, 2021









No Instagram, a loira também agradeceu e falou do orgulho da conquista.