Paolla Oliveira celebra 43 anos e ganha surpresa de colegas da Globo: ‘Mais vida’

Nesta segunda-feira (14), Paolla Oliveira celebra o aniversário de 43 anos e recebeu uma homenagem especial de colegas de trabalho. Em um vídeo exibido nas redes sociais, ela aparece sentada em uma mesa, sendo surpreendida por colegas de profissão que entraram segurando um buque de flores geigante.

“Adoro textão, ainda mais nesse dia especial. Mas, para celebrar meu aniversário, minhas alegrias e desejos para esse novo ano, escolho menos palavras e mais atitude. Mais abraços, encontros, mais vida e intensidade.”, iniciou ela.

“Desejo colocar em prática um tanto do que falo em cada detalhe da minha vida. Estou me sentindo, com o passar do tempo, cada vez mais fortalecida e dona de mim.”, completou.