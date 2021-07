Paolla Oliveira assume o namoro com Diogo Nogueira

Reprodução Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumem namoro

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira confirmaram na noite desta sexta-feira (23) o que todo mundo já sabia: o namoro entre os dois famosos . A atriz compareceu a um show do sambista no Rio de Janeiro e não se importou com os olhares curiosos. No final da apresentação, ela posou com o amado e os dois trocaram beijos no camarim. “Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho”, disseram ao site Hugo Gloss.

No dia 29 de junho, esta coluna contou que a atriz vivia um romance com o cantor Diogo Nogueira. Os dois estavam solteiros desde o início do ano e Paolla era vista com frequência no condomínio onde o sambista mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A presença da artista no local chamava atenção da vizinhança, que já desconfiava de um romance. Dias depois, a estrela da Globo interagia com a família do cantor, posando para fotos em clima de intimidade com a nova cunhada, Clarissa Nogueira nas redes sociais.