Pandemia de Covid-19 está desacelerando no Amazonas

Divulgação/Imed Hospital Delphina Aziz, em Parintins, no Amazonas

Após três meses sendo um dos estados mais afetados pela Covid-19 , o governo do Amazonas comemora a queda na letalidade da doença. Segundo os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, nenhum paciente morreu de Covid-19 no estado na última quarta-feira. Já na quinta-feira, foram registradas 21 mortes.

A Secretaria de Saúde do Amazonas também registrou queda na taxa de mortalidade. Até o começo de abril, o estado registrou a morte de 9 em cada 100 infectados pela Covid-19 . Já o mês de junho apresenta a taxa de 4 mortes para cada 100.

Profissionais da saúde afirmam que a queda pode estar relacionada com a sazonalidade do vírus, uma vez que o estado foi afetado antes de outras regiões. Com o vírus mais “espalhado” pela região norte, o antigo epicentro teria alívio. Até o momento, 2,7 mil pessoas morreram no Amazonas.