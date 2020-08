Paloma Bernardi fala sobre novos projetos e sucesso de “A Terra Prometida”

Nesta sexta-feira (21), a influencer e cantora Ananda (@anada) vai participar da live do iG. Ela estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig para conversar com a repórter Gabrielle Pedro sobre vida pessoal e carreira.

Reprodução/Instagram A cantora e influencer Ananda estará às 17h no Instagram @portal_ig

Ananda é cantora e entre seus sucessos estão as músicas “Portugal”, “Meu Olhar”, “Só Vem” e outras. A jovem também segue a carreira de influencer e possui 5 milhões de seguidores apenas no Instagram. Além disso tudo, ela também é autora do livro “Manual da Garota Tímida”.