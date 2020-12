Palmirinha sai UTI e neta diz: “Já pediu para passar perfume e arrumar o cabelo”

Divulgação Palmirinha tem melhora e sai da UTI

Palmirinha Onofre recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, na tarde de hoje (09). A apresentadora e cozinheira de 89 anos foi está tratando de um quadro de distúrbio metabólico e deu entrada na UTI no dia 2 de dezembro .

“O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que devido à melhora clínica e estabilidade laboratorial, a paciente Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, deixou a UTI e foi transferida na manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro, para unidade de internação hospitalar, onde segue em atendimento. Não há previsão de alta”, diz o boletim médico.

Sua neta, Adriana Rosa, que está atualizando os seguidores do Instagram da situação da avó, postou sobre a melhora. “Como prometido, vim, com muita alegria, dizer que nossa amada vovozinha deixou a UTI hoje! Ela está bem, já pediu para passar perfume, arrumar o cabelo, passar batom! Em poucos dias já estará em casa, se Deus quiser! Agradeço a todos que deixaram uma mensagem de carinho, a todas as orações e pensamentos positivos!”, escreveu.