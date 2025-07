Palmeiras vira no Maracanã, bate Fluminense e se consolida no G4 do Brasileirão

Em uma noite de futebol intenso e reviravoltas no Estádio do Maracanã, o Palmeiras conquistou sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao superar o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (23.07), pela 16ª rodada. Germán Cano abriu o placar para o Tricolor carioca, de pênalti, mas Mauricio e Vitor Roque garantiram a virada alviverde, consolidando a equipe paulista entre os primeiros colocados da competição.

O resultado é de suma importância para o Verdão, que agora soma 29 pontos e ocupa a terceira posição na tabela, assegurando sua permanência no G4 por pelo menos mais uma rodada. Para o Fluminense, a derrota mantém a equipe na oitava colocação, com 20 pontos, distante da briga pelas primeiras posições.

Primeiro tempo

O jogo no Maracanã começou com as duas equipes buscando o ataque e prometendo movimentação. O Palmeiras tentou surpreender logo na saída, com Vanderlan cruzando na área. A primeira chance perigosa, porém, foi do Fluminense, aos oito minutos, com Soteldo cruzando e Serna desviando fraco de cabeça.

Aos 23 minutos, Serna teve outra boa jogada pela direita, invadiu a área e foi desarmado por Felipe Anderson, que cometeu o pênalti. Na cobrança, Germán Cano, aos 30 minutos, bateu forte e no alto, sem chances para Weverton, abrindo o placar para o Fluminense.

O Palmeiras, que enfrentava dificuldades para criar e finalizar, conseguiu o empate de forma inusitada nos acréscimos. Aos 48 minutos, após boa jogada pela esquerda com Aníbal Moreno e Sosa, Mauricio cabeceou para o chão, e a bola foi em direção ao gol. O goleiro Fábio, do Fluminense, protagonizou um lance infeliz ao falhar na defesa, tomando um “frango” que deixou tudo igual antes do intervalo.

Vitor Roque desencanta e garante a virada

O retorno para o segundo tempo mostrou um Palmeiras mais intenso e determinado a virar o jogo. Logo aos cinco minutos, Aníbal recuperou a bola e lançou Vitor Roque, que acionou Facundo Torres. O atacante saiu cara a cara com Fábio, mas chutou em cima do goleiro. No rebote, Vitor Roque cabeceou, e Fuentes salvou em cima da linha.

A persistência do Palmeiras foi recompensada aos 16 minutos. Em um erro na saída de bola do Fluminense, Martinelli recuou errado, e Vitor Roque, atento, recuperou a posse. O camisa 9 avançou pela área, limpou Thiago Silva e Thiago Santos com maestria, tirou de Fábio e bateu para o fundo do gol, encerrando um jejum de 11 jogos sem marcar e garantindo a virada palmeirense.

Apesar da vantagem, o jogo seguiu aberto. O Fluminense tentou reagir, com Keno e Fuentes, mas sem sucesso na finalização. O Palmeiras também teve chances de ampliar com Flaco López e Allan, mas Fábio conseguiu intervir.

Nos minutos finais, o Fluminense intensificou a pressão em busca do empate. No entanto, uma polêmica marcou os acréscimos: Allan, do Palmeiras, cometeu falta em Samuel Xavier, recebendo inicialmente um cartão amarelo. Após revisão do VAR, o árbitro anulou o amarelo e mostrou o cartão vermelho direto, expulsando o jogador palmeirense. Mesmo com um a menos, o Verdão conseguiu segurar o resultado até o apito final, garantindo os três pontos.

Próximos desafios

O Palmeiras agora se prepara para um clássico aguardado no sábado, quando receberá o Grêmio pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo. Já o Fluminense terá outro confronto complicado no domingo, enfrentando o São Paulo às 16 horas, no Morumbis.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1X2 PALMEIRAS

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/07/2025

Hora: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartão vermelho: Allan (Palmeiras)

Cartões amarelos: Fuentes (Fluminense); Abel Ferreira (técnico), Lucas Evangelista e Facundo Torres (Palmeiras)

Gols: Cano, aos 35′ do 1°T (Fluminense); Mauricio, aos 48′ do 1°T, e Vitor Roque, aos 16′ do 2°T (Palmeiras)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva) e Freytes; Fuentes, Martinelli, Hércules e Nonato (Ganso); Kevin Serna (Keno), Soteldo (John Kennedy) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Allan), e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres (Flaco López), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Emiliano Martínez). Técnico: Abel Ferreira

Fonte: Esportes