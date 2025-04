Palmeiras vira clássico e assume a liderança do Brasileirão Feminino contra o Corinthians

Em um clássico emocionante e repleto de reviravoltas, o Palmeiras superou o Corinthians por 2 a 1 neste sábado, 12 de abril, no Estádio Alfredo Schurig, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A vitória não apenas encerrou a invencibilidade do Timão na competição, mas também impulsionou o Verdão à liderança, ainda que temporária, do campeonato.

O jogo começou com o Corinthians ditando o ritmo, criando as melhores oportunidades para abrir o placar. No entanto, o Palmeiras, sob o comando da técnica Camilla Orlando, soube resistir e também ameaçou a meta corintiana.

Aos três minutos do segundo tempo, a insistência do Corinthians finalmente se concretizou em gol. Tamires cruzou na medida para Andressa Alves, que não desperdiçou a chance e colocou o Timão na frente.

A reação do Palmeiras veio na reta final da partida. Aos 27 minutos, em uma cobrança de falta, Laís Estevam aproveitou o rebote da defesa corintiana e igualou o marcador, incendiando o clássico. O gol da virada veio nos acréscimos, aos 49 minutos, com Andressinha cobrando falta com maestria e garantindo a vitória alviverde.

Com este resultado, o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão Feminino com oito pontos, enquanto o Corinthians permanece na vice-liderança com sete.

Próximos desafios:

Palmeiras: Enfrenta o Flamengo na próxima terça-feira, às 18h30 (de Brasília).

Corinthians: Terá pela frente o Fluminense, também na terça-feira, às 19h.