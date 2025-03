Palmeiras vence São Paulo em jogo polêmico e garante vaga na final do Paulistão contra o Corinthians

Em uma noite de muita tensão e controvérsia no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, garantindo sua vaga na final do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti, em uma jogada que gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do São Paulo.

O Jogo

O Palmeiras começou a partida pressionando o São Paulo no campo de ataque, buscando abrir o placar logo nos primeiros minutos. Aos cinco minutos, Richard Ríos arriscou um chute de fora da área, obrigando o goleiro Rafael a fazer uma boa defesa. O São Paulo respondeu com um cabeceio de Calleri, que passou por cima do gol de Weverton.

Aos 11 minutos, Martínez derrubou Lucas, e o árbitro marcou falta. Oscar cobrou na área, Calleri cabeceou na pequena área, e a defesa palmeirense afastou. O jogo seguiu equilibrado, com os dois times buscando o gol. Aos 20 minutos, Richard Ríos cobrou uma falta perigosa, que passou perto do travessão. Três minutos depois, Vanderlan finalizou para o gol, obrigando Rafael a fazer outra grande defesa. Já aos 30, Estêvão arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais.

A pressão do Palmeiras aumentou na reta final do primeiro tempo. Ferraresi recuou a bola para Rafael, que precisou sair rápido após chegada de Veiga e tocou errado para Arboleda. Vitor Roque roubou a bola, foi derrubado pelo zagueiro, e o árbitro marcou pênalti, decisão que foi muito questionada pelos jogadores do São Paulo. Flávio Rodrigues de Souza marcou em campo e não foi chamado para rever o lance no VAR. Na cobrança, aos 46 minutos, Raphael Veiga estufou a rede.

No início do segundo tempo, o São Paulo teve uma boa chance com Calleri, que cabeceou para o chão, mas Weverton fez a defesa. Aos 13, Enzo Díaz cruzou e Calleri cabeceou com perigo. A bola passou perto da trave palmeirense. Aos 21, Vitor Roque fez boa jogada pelo lado esquerdo e deixou Facundo Torres na cara do gol. O uruguaio, porém, viu Rafael sair e fazer grande defesa para evitar o segundo gol. Pouco depois, Flaco López foi derrubado pouco antes da meia-lua. Veiga cobrou direto e Rafael defendeu.

Aos 41, Felipe Anderson puxou contra-ataque pela esquerda, mas errou na hora de finalizar. Estêvão ficou com o rebote, bateu colocado, mas para fora.

Final à vista

Com a vitória, o Palmeiras chega à sua sexta final consecutiva de Campeonato Paulista, a quarta sob o comando do técnico Abel Ferreira. O Verdão, atual tricampeão, busca o inédito tetracampeonato.

As finais contra o Corinthians estão marcadas para os dias 16 e 27 de março. O primeiro jogo será no Allianz Parque, e o segundo, na Neo Química Arena. A expectativa é de dois jogos emocionantes, com muita rivalidade em campo.

Destaques

Raphael Veiga: O meia foi o autor do gol da vitória e um dos principais jogadores do Palmeiras na partida.

Rafael: O goleiro do São Paulo fez boas defesas e evitou que o Palmeiras ampliasse o placar.

Arbitragem: A arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza foi muito criticada, principalmente pela marcação do pênalti em cima de Vitor Roque.

Próximos passos

Agora, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Corinthians na final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo será no próximo domingo, dia 16 de março, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 10/03/2025

Horário: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Público: 38.865 torcedores

Renda: R$ 5.263.294,60

Gol: Raphael Veiga, aos 46′ do 1º T (Palmeiras)

Cartões amarelos: Emiliano Martínez, Estêvão e Micael (Palmeiras); Alan Franco, Ferraresi e Sabino (São Paulo)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Gustavo Gómez) e Veiga; Estêvão (Mayke), Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Igor Vinícius), Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric (Ferreira), Alisson, Oscar, Luciano (André Silva) e Enzo Díaz; Lucas (Erick) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Fonte: Esportes