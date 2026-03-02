Palmeiras vence São Paulo e avança para sétima final consecutiva do Paulistão

O Palmeiras garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido ao derrotar o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (01.03), na Arena Crefisa Barueri. Com gols de Mauricio e Flaco López, o Verdão mostrou força e organização para superar o rival e agora enfrentará o Novorizontino na decisão do título.

O jogo

A partida começou com o Palmeiras controlando as ações. Aos 7 minutos, após boa jogada coletiva envolvendo Flaco López e Vitor Roque, Mauricio aproveitou rebote da defesa para abrir o placar. O São Paulo reagiu, mas encontrou dificuldades para superar a sólida defesa alviverde comandada por Carlos Miguel.

No segundo tempo, aos 12 minutos, o Palmeiras ampliou com Flaco López, que finalizou com precisão após cruzamento de Piquerez. O São Paulo diminuiu aos 23 minutos, com Calleri convertendo penalidade máxima, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Números da partida

Palmeiras mantém 65% de posse de bola

15 finalizações contra 9 do São Paulo

Carlos Miguel fez três defesas importantes

Flaco López eleito melhor em campo

Próximos compromissos

O Palmeiras enfrentará o Novorizontino na final do Paulistão na quarta-feira (4), enquanto o São Paulo volta a jogar somente no dia 12 de março, contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

O técnico Abel Ferreira destacou: “Estamos felizes com a classificação, mas o trabalho continua. O Novorizontino é um adversário que merece respeito e estamos focados nesse desafio”.

Com esta vitória, o Palmeiras mantém sua hegemonia no futebol paulista e busca seu quinto título estadual nesta sequência de sete finais consecutivas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 1 SÃO PAULO



Competição: Campeonato Paulista (Semifinal)

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

Data: 1° de março de 2026 (domingo)

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Público: 29.717 torcedores

Renda: R$ 1.030.515,50

Cartões amarelos: Piquerez e Gustavo Gómez (Palmeiras); Sabino, Cauly e Marcos Antônio (São Paulo)

Cartões vermelhos: Vitor Castanheira (Palmeiras)

Arbitragem

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols

Mauricio, aos 7′ do 1°T (Palmeiras)

Flaco López, aos 11′ do 2°T (Palmeiras)

Calleri, aos 23′ do 2°T (São Paulo)

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Lucas Evangelista), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson) e Allan (Jhon Arias); Flaco López (Giay) e Vitor Roque (Ramón Sosa).

Técnico: Abel Ferreira

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla (Cauly), Luan (Danielzinho) e Marcos Antônio; Lucas (André Silva), Luciano e Calleri.

Técnico: Hernán Crespo







Fonte: Esportes