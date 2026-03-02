Esportes
Palmeiras vence São Paulo e avança para sétima final consecutiva do Paulistão
O Palmeiras garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido ao derrotar o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (01.03), na Arena Crefisa Barueri. Com gols de Mauricio e Flaco López, o Verdão mostrou força e organização para superar o rival e agora enfrentará o Novorizontino na decisão do título.
O jogo
A partida começou com o Palmeiras controlando as ações. Aos 7 minutos, após boa jogada coletiva envolvendo Flaco López e Vitor Roque, Mauricio aproveitou rebote da defesa para abrir o placar. O São Paulo reagiu, mas encontrou dificuldades para superar a sólida defesa alviverde comandada por Carlos Miguel.
No segundo tempo, aos 12 minutos, o Palmeiras ampliou com Flaco López, que finalizou com precisão após cruzamento de Piquerez. O São Paulo diminuiu aos 23 minutos, com Calleri convertendo penalidade máxima, mas não conseguiu evitar a eliminação.
Números da partida
- Palmeiras mantém 65% de posse de bola
- 15 finalizações contra 9 do São Paulo
- Carlos Miguel fez três defesas importantes
- Flaco López eleito melhor em campo
Próximos compromissos
O Palmeiras enfrentará o Novorizontino na final do Paulistão na quarta-feira (4), enquanto o São Paulo volta a jogar somente no dia 12 de março, contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.
O técnico Abel Ferreira destacou: “Estamos felizes com a classificação, mas o trabalho continua. O Novorizontino é um adversário que merece respeito e estamos focados nesse desafio”.
Com esta vitória, o Palmeiras mantém sua hegemonia no futebol paulista e busca seu quinto título estadual nesta sequência de sete finais consecutivas.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 2 x 1 SÃO PAULO
Competição: Campeonato Paulista (Semifinal)
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
Data: 1° de março de 2026 (domingo)
Horário: às 20h30 (de Brasília)
Público: 29.717 torcedores
Renda: R$ 1.030.515,50
Cartões amarelos: Piquerez e Gustavo Gómez (Palmeiras); Sabino, Cauly e Marcos Antônio (São Paulo)
Cartões vermelhos: Vitor Castanheira (Palmeiras)
Arbitragem
Árbitro: Daiane Muniz
Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Gols
Mauricio, aos 7′ do 1°T (Palmeiras)
Flaco López, aos 11′ do 2°T (Palmeiras)
Calleri, aos 23′ do 2°T (São Paulo)
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Lucas Evangelista), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson) e Allan (Jhon Arias); Flaco López (Giay) e Vitor Roque (Ramón Sosa).
Técnico: Abel Ferreira
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla (Cauly), Luan (Danielzinho) e Marcos Antônio; Lucas (André Silva), Luciano e Calleri.
Técnico: Hernán Crespo
