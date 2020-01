Palmeiras vence Santos na Copa Santiago

O Palmeiras derrotou o Santos nesta terça (21) por 3 a 0 em jogo válido pelo grupo B da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Com este resultado o verdão avançou para as quartas como o melhor colocado da sua chave.

Após um primeiro tempo sem gols o Palmeiras abriu o placar logo aos 2 minutos da etapa final, quando Renan acertou um belo chute de esquerda de fora da área que venceu o goleiro santista.

O segundo gol do verdão saiu aos 25 minutos com Luan, que recebeu passe em profundidade e bateu na saída do goleiro.

E o mesmo Luan marcou o terceiro do Palmeiras aos 32 minutos com um belo chute de três dedos da entrada da área.

Quartas de final

Com esta vitória o Palmeiras garantiu a classificação para as quartas como primeiro do grupo B, e pega nas quartas o Figueirense.

Os outros confrontos da próxima fase são: Internacional x Cruzeiro de Santiago, Juventude x 3 de Febrero (Paraguai) e Grêmio x Santos.

Jogos Copa Santiago

Você pode rever todas partidas da Copa Santiago aqui