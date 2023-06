Palmeiras vence por 4 a 2 em virada histórica no Allianz, pela Libertadores

O Palmeiras conseguiu uma virada espetacular contra o Barcelona na Libertadores, garantindo sua vaga nas oitavas de final.

Embora tenha saído perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Verdão marcou quatro gols no segundo tempo, com Gómez, Piquerez, Artur e Endrick balançando as redes.

O lateral uruguaio Piquerez foi a principal arma ofensiva do Palmeiras, que teve que lutar contra a retranca do Barcelona durante todo o jogo. Com a vitória, o Palmeiras soma 12 pontos e garante a classificação antecipada para as oitavas de final da competição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 2 BARCELONA-EQU

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Data: 7 de junho de 2023, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e David Fuentes (Colômbia)

VAR: Jhon Perdomo (Colômbia)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (Palmeiras); Adonis Preciado e Damián Díaz (Barcelona-EQU)

Gols: Gustavo Gómez, no primeiro minuto do 2ºT, Piquerez, aos 12 minutos do 2ºT, Artur, aos 24 minutos do 2ºT e Endrick, aos 40 minutos do 2ºT (Palmeiras); Francisco Fydriszewski, aos 32 e 37 minutos do 1ºT (Barcelona-EQU)

Público: 33.602

Renda: R$ 3.362.583,50

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Jailson), Gabriel Menino (Flaco López) e Raphael Veiga; Artur (Bruno Tabata), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira

BARCELONA-EQU: Mendoza; Portocarrero, Luca Sosa, Quiñonez (Piñatares) e Pineida (Adonis Preciado); Gaibor, Leonai Souza, Ortiz (Rodríguez) e Damián Díaz; Francisco Fydriszewski e Corozo. Técnico: Segundo Castillo (interino)

