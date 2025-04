Palmeiras vence o Sport e conquista primeira vitória no Brasileirão

Neste domingo, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro e sagrou sua primeira vitória no Brasileirão, com um placar de 2 a 1. A vitória chegou após um gol polêmico marcado nos acréscimos, que garantiu os três pontos para o Verdão e elevou o time à sétima colocação na tabela.

O Jogo

O confronto teve início com uma atmosfera intensa e marcada por jogadas de alto nível. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras inaugurou o placar de forma contundente. Em um lance coletivo bem trabalhado, Vanderlan cruzou pela esquerda e a jogada evoluiu na área, onde Flaco López foi puxado pelo defensor Chico. O árbitro, apurando a infração, marcou a penalidade máxima. Sem hesitar, o atacante argentino assumiu a responsabilidade, batendo com força e precisão para converter a cobrança—um gol que colocou o Palmeiras na liderança.

No entanto, o Sport buscou o equilíbrio e conseguiu descontar aos 38 minutos. Aproveitando uma cobrança de escanteio realizada por Lucas Lima pela direita, Chrystian Barletta mostrou bastante rapidez dentro da área e, de primeira, arrematou no contrapé do goleiro Weverton, igualando o marcador. A reação dos torcedores e jogadores locais foi de descontentamento, especialmente diante do empate que parecia abrilhantar a disputa.

Quase antes do intervalo, o Sport teve a chance de virar o jogo. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Sérgio Oliveira, responsável por cobrar uma falta da intermediária, tentou explorar o ângulo esquerdo, mas a bola atingiu o travessão, deixando escapar a possibilidade de vantagem para os visitantes.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, o Palmeiras continuou a pressão. Aos 15 minutos, Facundo Torres quase ampliou a vantagem após um cruzamento de Aníbal Moreno pela direita. O jovem subiu na área, desviou de cabeça, mas acabou sendo impedido por Caíque França, que, com agilidade, espalmou a bola para fora e salvou o Sport de sofrer um novo gol.

O jogo seguiu com a posse de bola concentrada e o Sport também criou momentos de perigo. Aos 20 minutos, Sérgio Oliveira se destacou novamente ao aproveitar uma bola sobrada na área e acertar de primeira. Contudo, a finalização não teve o efeito desejado, pois a bola acabou explodindo no peito de Flaco López, impedindo que o gol fosse concretizado.

A virada que decretou a vitória chegou de forma polêmica e dramática. Aos 46 minutos do segundo tempo, após Raphael Veiga ser derrubado na área, o árbitro não hesitou em marcar um pênalti. Piquerez, escalado para a cobrança, não deixou dúvidas e converteu com segurança, selando o triunfo do Palmeiras. Esse gol, marcado nos acréscimos do tempo regulamentar, foi crucial para coroar a vitória e elevar o Verdão na competição.

Próximos desafios

Com o resultado, o Palmeiras totaliza agora quatro pontos, em sua primeira vitória após o empate sem gols frente ao Botafogo na estreia. A conquista impulsionou a equipe para a sétima posição no Campeonato Brasileiro, demonstrando força e consistência para os próximos desafios.

Já o Sport, que somou apenas um ponto com o empate, permanece na 17ª colocação, pressionado a melhorar sua performance nas partidas subsequentes para evitar um início de campanha complicado.

O calendário à frente promete novos confrontos importantes para ambas as equipes. O Palmeiras encara seu próximo desafio na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), quando receberá o Cerro Porteño no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Por sua vez, o Sport se prepara para enfrentar o Vasco, em São Januário, no próximo sábado, às 21h, pela terceira rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 06/04/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Rivera, Chico, Lucas Lima, Pablo, Sérgio Oliveira, Matheus Alexandre (Sport); Facundo Torres, Murilo, Fuchs, Vitor Roque (Palmeiras)

Gols: Chrystian Barletta, aos 38′ do 1°T (Sport); Flaco López, aos 31′ do 1ºT / Piquerez, aos 46′ do 2ºT (Palmeiras)

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz (Fabrício Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny); Chrystian Barletta (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa). Técnico: Pepa

PALMEIRAS: Weverton; Fuchs (Raphael Veiga), Micael e Murilo; Giay, Lucas Evangelista (Vitor Roque), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Vanderlan (Piquerez) e Facundo Torres; Felipe Anderson (Estêvão) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

