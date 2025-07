Palmeiras vence o Grêmio e mantém ritmo forte na perseguição à liderança do Brasileirão

Em mais uma atuação consistente, o Palmeiras garantiu três pontos importantes ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, na noite deste sábado (27), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alviverde foi marcado por Facundo Torres logo aos dois minutos do primeiro tempo, dando início a uma blitz inicial que definiu o placar.

O triunfo representa a terceira vitória consecutiva do Verdão na competição, que agora soma 32 pontos, permanecendo firme na cola dos líderes. Apenas um ponto separa o time do técnico Abel Ferreira do Flamengo, vice-líder, enquanto o Cruzeiro permanece no topo com dois pontos de vantagem. Tanto Flamengo quanto Cruzeiro ainda jogam neste domingo e podem alterar a configuração do topo da tabela.

Do lado gremista, o momento é delicado. Com 17 pontos, a equipe comandada por Mano Menezes ocupa a 14ª posição e viu sua sequência sem vitórias chegar ao terceiro jogo. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos.

Como foi o jogo

O Palmeiras começou a partida a todo vapor e não demorou a balançar as redes. Após boa troca de passes, Giay foi lançado na direita e cruzou baixo para Piquerez, que rolou para trás e Maurício ajeitou para Facundo Torres. O atacante uruguaio finalizou com precisão, colocando a bola no ângulo, sem qualquer chance de defesa para Volpi.

O Grêmio tentou reagir e teve sua melhor oportunidade aos 21 minutos, quando Pavon avançou livre e obrigou o goleiro Weverton a fazer uma defesa espetacular. O arqueiro do Verdão voltou a trabalhar aos 35 minutos, espalmando uma cobrança de falta perigosa de Braithwaite. O Palmeiras, por sua vez, só voltou a levar perigo no início da etapa complementar, com finalizações de Vitor Roque e Maurício, mas sem alterar o marcador.

Com a vantagem, o time paulista optou por controlar o ritmo, segurar a posse de bola e administrar o resultado, tornando os minutos finais mais tranquilos. O Grêmio, sem conseguir criar grandes chances, pouco ameaçou até o apito final.

Próximos compromissos

Após a vitória, o Palmeiras direciona sua atenção à Copa do Brasil, onde enfrentará o arquirrival Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em partida que marca o início das oitavas de final do torneio. Pelo Brasileirão, o próximo desafio será diante do Vitória, fora de casa, no domingo, às 20h30, no Barradão, em Salvador.

Já o Grêmio volta a campo na terça-feira, para disputar confronto atrasado da 14ª rodada, contra o Fortaleza, na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 GRÊMIO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 26/07/2025

Hora: às 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Martinez (Palmeiras); Pavon, Gustavo Martins (Grêmio)

GOL: Facundo Torres, aos 2 do 1ºT (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres (Riquelme Fillipi), Luighi (Sosa) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Jardiel), Alex Santana (Camilo), Pavon (Alysson), Riquelme (Edenílson) e Cristian Olivera (Aravena); Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

