Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o início avassalador, construiu vantagem de dois gols em 12 minutos e suportou a pressão sufocante do Fluminense na segunda etapa para vencer por 2 a 1, na Arena Crefisa Barueri, pela quarta rodada da competição. Vitor Roque, de pênalti, e Allan ampliaram para os donos da casa, enquanto Lucho Acosta descontou ainda no primeiro tempo.
Com o triunfo, o Palmeiras chega aos 10 pontos, mantém a liderança e amplia a invencibilidade na temporada para cinco jogos. A equipe de Abel Ferreira agora volta suas atenções para o Choque-Rei do próximo domingo, que vale vaga na final do Paulistão. Já o Fluminense, que vinha embalado, sofre a primeira derrota e cai da terceira para a quinta posição, com sete pontos. O time de Zubeldía terá pela frente o clássico contra o Vasco, no domingo, pela semifinal do Carioca.
O jogo
O Palmeiras não tomou conhecimento do adversário e quase marcou antes mesmo do relógio completar um minuto. Piquerez lançou Flaco López, que dominou, invadiu a área e bateu rasteiro. A bola desviou em Freytes e obrigou Fábio a fazer defesa difícil no canto esquerdo. Aos três, Savarino respondeu para o Flu com chute de fora que Carlos Miguel espalmou, e no rebote Ignácio cabeceou para fora.
A pressão alviverde deu resultado aos seis minutos. Andreas Pereira roubou a bola no ataque e encontrou Mauricio, que acionou Vitor Roque. O atacante partiu para cima e foi derrubado por Fábio dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Vitor Roque bateu no canto direito, quase no meio do gol, e abriu o placar.
O segundo veio rapidamente, aos 12. Allan, cria da Academia, puxou contra-ataque do campo de defesa, invadiu a área pela direita, driblou a marcação e finalizou. A bola desviou em Ignácio e enganou Fábio, morrendo no fundo das redes: 2 a 0.
O Fluminense parecia atordoado, mas conseguiu reagir antes do intervalo. Aos 40, Flaco López errou passe no campo de ataque, e Lucho Acosta puxou o contra-ataque. O argentino acionou PH Ganso, cujo chute carimbou Gustavo Gómez. A sobra ficou com o próprio Lucho Acosta, que ganhou a disputa com dois marcadores e bateu firme para diminuir: 2 a 1.
Nos acréscimos, o Tricolor quase empatou. Primeiro, Lucho Acosta bateu cruzado e Carlos Miguel fez grande defesa. Depois, Martinelli arriscou da entrada da área, a bola quicou e o goleiro palmeirense voltou a salvar.
Segundo tempo
Se o primeiro tempo teve domínio palmeirense no início e reação tricolor no fim, a etapa final foi de pressão absoluta do Fluminense. Aos dois minutos, Savarino recebeu na entrada da área e soltou uma bomba que acertou o travessão. Aos quatro, Otávio arriscou de longe e Carlos Miguel espalmou. O goleiro palmeirense se tornava figura central.
O Palmeiras só voltou a assustar aos oito, em cobrança de falta de Andreas Pereira que Murilo cabeceou para defesa de Fábio. Aos 18, o Verdão teve chance clara em contra-ataque: Mauricio invadiu a área e cruzou, mas Ignácio cortou antes que Vitor Roque finalizasse. Três minutos depois, Arias lançou Vitor Roque, que recuperou a bola quase perdida e soltou um foguete, acertando a trave. A bola quicou próximo da linha e a defesa afastou.
O Fluminense respondeu com Jhon Arias em falta fechada que Fábio espalmou para escanteio. Aos 26, Gustavo Gómez roubou a bola e lançou Sosa, que bateu forte e acertou a trave. Aos 34, Soteldo cruzou pela esquerda e Hércules não conseguiu pegar em cheio.
Nos minutos finais, o Fluminense se lançou de vez ao ataque. Aos 40, Soteldo recebeu cruzamento de Guga e tentou um voleio, mas Carlos Miguel apareceu novamente para evitar o empate. A pressão tricolor foi intensa, mas o Palmeiras segurou o resultado com solidez defensiva e um goleiro inspirado.
Clássicos decisivos pela frente
Agora, as atenções se voltam para os duelos estaduais. O Palmeiras encara o São Paulo no domingo (1º), às 20h30, na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. Será o primeiro Choque-Rei do ano, com vaga na final em jogo.
Já o Fluminense tem compromisso no mesmo dia, mas às 18h, no Maracanã, contra o Vasco, pela volta da semifinal do Carioca. O time de Zubeldía precisa reverter a vantagem vascaína para chegar à decisão estadual.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 2 x 1 FLUMINENSE
Competição: Campeonato Brasileiro (4ª rodada)
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
Data: 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)
Horário: às 20h30 (de Brasília)
Público: 10.329 torcedores
Renda: R$ 353.328,50
Cartões amarelos: Khellven, Jhon Arias e Marlon Freitas (Palmeiras); Fábio, Freytes, Martinelli e Ignácio (Fluminense)
Cartões vermelhos: Abel Ferreira (Palmeiras)
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Gols
Vitor Roque, aos 8′ do 1°T (Palmeiras)
Allan, aos 12′ do 1°T (Palmeiras)
Lucho Acosta, aos 40′ do 1°T (Fluminense)
Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Mauricio; Flaco López (Jhon Arias) e Vitor Roque (Ramón Sosa).
Técnico: Abel Ferreira
Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Martinelli (Hércules) e Lucho Acosta (Soteldo); Savarino, Serna (John Kennedy) e PH Ganso (Santi Moreno).
Técnico: Luis Zubeldía
São Mateus
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
