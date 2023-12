Palmeiras vence o Fluminense e dá passo importante rumo ao título do Brasileirão

O Palmeiras está cada vez mais próximo de conquistar seu 12º título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Abel Ferreira venceu o Fluminense por 1 a 0 no Allianz Parque, abrindo três pontos de vantagem na liderança a uma rodada para o fim da competição. O gol foi marcado por Breno Lopes.

Com esse resultado, o Palmeiras agora soma 69 pontos na tabela e precisa apenas de um empate na última rodada para garantir o troféu, mesmo se perder para o Cruzeiro. Os concorrentes ao título, Atlético-MG, Flamengo e Botafogo, só poderiam igualar o número de vitórias e precisariam de uma larga vantagem no saldo de gols.

A última rodada será decisiva para o Palmeiras, que enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o Fluminense jogará contra o Grêmio no Maracanã.

No jogo contra o Fluminense, o Palmeiras começou forte e quase abriu o placar logo no início, mas acabou desperdiçando algumas oportunidades. Aos 29 minutos, Breno Lopes marcou o gol da vitória. Houve um gol anulado após revisão do VAR e o Palmeiras teve outras chances, mas não conseguiu ampliar o placar.

No segundo tempo, o jogo continuou movimentado e o Palmeiras teve a vantagem de jogar com um jogador a mais após a expulsão de Justen. A equipe teve oportunidades para aumentar a vantagem, mas não conseguiu converter as chances em gols.

O resultado coloca o Palmeiras em uma posição favorável na busca pelo título e a equipe está determinada a conquistar seu 12º Campeonato Brasileiro.

