Palmeiras vence o Flamengo e assume a liderança do Brasileirão Feminino

O Palmeiras venceu o Flamengo pelo placar de 1 a 0, na noite desta sexta-feira (26), no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro-RJ. A partida, válida pela 13ª rodada no Brasileiro Feminino, teve como autora do gol a atacante Bia Zaneratto.

As Esmeraldinas conquistaram sua quarta vitória consecutiva e agora soma 29 pontos, torcendo para que Corinthians (28) e Ferroviária (27) não pontuem para terminar a rodada na primeira posição.

Enquanto isso, o Flamengo sofreu sua segunda derrota seguida e ocupa atualmente o quarto lugar com 28 pontos.

No entanto, ambos os times já garantiram sua classificação para as quartas de final.

O Flamengo teve uma excelente chance logo no primeiro minuto, mas Darlene não conseguiu acertar o alvo depois de driblar Tapia fora da área.

Por outro lado, o Palmeiras só conseguiu chegar perto do gol com um chute por cima de Bia Zaneratto.

No segundo tempo, o Palmeiras assumiu o controle do jogo e criou as melhores oportunidades. Em uma delas, Bia Zaneratto acertou o canto em um chute de fora da área, marcando o gol decisivo aos 16 minutos.

O Flamengo tentou reagir, mas não conseguiu ameaçar efetivamente a vantagem alviverde no placar.

Fonte: Esportes