Palmeiras vence o Athletico e alcança o Botafogo na liderança do Brasileirão

Com gol de Endrick, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado (04), na Arena Barueri, e empatou com o Botafogo em número de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro – ambos somam 59, mas o time carioca possui dois jogos a menos do que o Verdão.

Além disso, o Palmeiras estabeleceu a sua maior sequência isolada de vitórias nesta edição do Campeonato Brasileiro. A série atual de cinco triunfos é a melhor da equipe na competição, superando os quatro resultados positivos seguidos entre a 3ª e a 6ª rodada.

O Palmeiras é o clube que mais venceu na história do Campeonato Brasileiro (704 contra 701 do São Paulo, segundo colocado). Neste Brasileirão, tem o melhor ataque (53 gols, ao lado do Grêmio) e o segundo menor número de derrotas (sete, ao lado do Botafogo e atrás apenas do Red Bull Bragantino, com cinco).

Fonte: Esportes