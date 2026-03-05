Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão

Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao tetracampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. Na partida de ida da grande decisão, disputada na noite desta quarta-feira, o Verdão superou o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Flaco López e uma defesa heroica de pênalti do goleiro Carlos Miguel.

O duelo, que marcou o primeiro confronto direto entre as equipes na história das finais do estadual, deixou o time de Abel Ferreira em vantagem confortável para o jogo da volta, no próximo domingo.

Regulamento favorece o Palmeiras

Com o resultado positivo em casa, o Alviverde agora pode até empatar no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, para levantar a taça. Qualquer empate ou nova vitória garante o título à equipe palestrina. Para o Novorizontino, a missão é dura: se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Para conquistar o título inédito no tempo normal, o Tigre do Vale precisa de uma vitória por dois ou mais gols de vantagem.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e pela falta de espaços. O Palmeiras controlava a posse de bola, enquanto o Novorizontino apostava nos contragolpes e nas bolas paradas. A primeira chegada dos visitantes foi com Léo Naldi, que arriscou de fora da área, mas Carlos Miguel pegou firme.

O Verdão respondeu aos poucos, até que, aos 34 minutos, a dupla de ataque funcionou. Marlon Freitas lançou na área, Sosa dominou com categoria e rolou para Flaco López. O argentino bateu no canto direito do goleiro Jordi, sem chances de defesa: 1 a 0.

A alegria poderia ter sido maior quatro minutos depois, quando Flaco López deixou Allan cara a cara com o goleiro. O camisa 40 carimbou a trave esquerda, e López, no rebote, pegou torto e mandou para fora.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, o Novorizontino cresceu. Aos 42, aproveitou falha de Andreas Pereira na saída de bola, mas Robson furou na hora do chute. Na sequência, Andreas voltou a errar, e Vinicius Paiva invadiu a área, sendo derrubado por Gómez e Marlon Freitas. Pênalti.

Na cobrança, Robson bateu no meio do gol, e Carlos Miguel brilhou novamente: defendeu com o pé e manteve o placar favorável ao Palmeiras. Nos acréscimos, Andreas tentou se redimir com uma falta na cabeça de Murilo, mas o zagueiro cabeceou para fora.

Segundo tempo: gol anulado e pressão sem sucesso

O Palmeiras voltou do intervalo disposto a matar o jogo. Logo aos seis minutos, Piquerez cobrou falta na área, Gómez cabeceou, e, no rebote, Murilo mandou para as redes. A festa, porém, foi interrompida pelo VAR, que flagrou o capitão palmeirense em impedimento no início da jogada.

O Verdão seguiu no ataque. Aos 16, Piquerez cruzou para Sosa, mas Jordi se antecipou e salvou. Pouco depois, Jhon Arias recebeu na entrada da área e soltou uma bomba por cima do travessão. Khellven também assustou, aos 26, ao finalizar em cima do goleiro após passe de Flaco López.

O Novorizontino, mesmo sem conseguir furar o bloqueio alviverde, tentou levar perigo em bolas paradas. Titi Ortiz assustou em duas oportunidades: primeiro em uma falta direta, depois em um escanteio fechado que quase entrou.

O Palmeiras pressionou até o apito final, mas o placar magro de 1 a 0 refletiu a dificuldade imposta pelo Novorizontino e a noite inspirada de Carlos Miguel.

Ficha técnica da grande decisão

· Jogo de volta: Novorizontino x Palmeiras

· Competição: Campeonato Paulista (Final)

· Data e horário: 8 de março de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

· Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Agora, a decisão fica para o interior. O Palmeiras busca o título para coroar a campanha, e o Novorizontino sonha com uma noite histórica para forçar a disputa de pênaltis ou até mesmo virar o placar e levantar a taça inédita.

Fonte: Esportes