Palmeiras vence Flamengo e é tri da Libertadores

Após empate no tempo normal, Verdão conta com o talento de Deyverson, um herói improvável, para faturar o bi campeonato seguido do continente e o tri em sua história

O Palmeiras é o grande campeão da Taça Libertadores da América 2021! Após empate no tempo normal em 1 a 1, o Alviverde Imponente venceu na prorrogação por 1 a 0, na partida eletrizante que aconteceu na tarde deste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Raphael Veiga, no comecinho de jogo, abriu o placar para o Verdão, e Gabigol empatou para o Mengão no 2º tempo. Já no tempo extra, surgiu uma espécie de “herói improvável”, o centroavante Deyverson, que marcou o gol da vitória palmeirense.

Este foi o 3º título do Palmeiras, sendo o 2º de forma consecutiva, um fato in´édito entre times do Brasil. Além disso, este foi o 21º título de um time brasileiro na história da Libertadores. Outro marca notável coube ao técnico português Abel Ferreira, que se tornou o 1º a ser campeão da Libertadores por duas edições seguidas por qualquer clube e também pelo Palmeiras.

Os gols do título

O Palmeiras abriu o placar logo no comecinho do jogo, aos quatro minutos, com Raphael Veiga, que aproveitou cruzamento rasteiro de Gustavo Gomez, e estufou a rede de Diego Alves,

No segundo tempo, após a saída de Danilo e a entrada de Patrick de Paula, aos 24 minutos, o Verdão sentiu demais a pressão do Fla e acabou sofrendo o empate dois minutos depois. Gabigol invadiu a área pela esquerda e bateu forte, no canto do goleiro Weverton.

Com o empate no tempo normal, mais 30 minutos de prorrogação. E Deyverson, que tinha acabado de entrar, aproveitou falha de Andreas Pereira na intermediária de defesa, entrou na área e bateu firme, na saída de Diego Alves.

Mundial de Clubes da Fifa

Com o título da Taça Libertadores da América, o Palmeiras será o representante do continente sul-americano na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O torneio foi confirmado para acontecer nos Emirados Árabes Unidos, provavelmente em meados de fevereiro.

O sorteio dos duelos acontece nesta segunda-feira, dia 29 de novembro, na sede da Fifa em Zurique, na Suíça.

Os times que vão disputar a competição são o Al-Hilal, da Arábia Saudita (campeão da Liga dos Campeões da Ásia); Al Ahly, do Egito, (campeão da Champions League da África); Monterrey, do México (campeão da Champions League da Concacaf); Chelsea, da Inglaterra (campeão da Liga dos Campeões da Europa); Auckland City, da Nova Zelândia (indicado pelo Comitê Executivo da OFC, pois não houve o torneio continental da Oceania, devido à pandemia da Covid-19); e Al Jazira, dos Emirados Árabes (vencedor da UAE Pro League e representante do país sede).