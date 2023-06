Palmeiras vence e se classifica em primeiro lugar geral da Libertadores

O Palmeiras goleou o Bolívar-BOL por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Allianz Parque, e garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos – no total, foram seis jogos, com cinco vitórias, uma derrota, 16 gols marcados e seis gols sofridos.

Único clube do continente a registrar a melhor campanha da fase de grupos por três anos seguidos (2018, 2019 e 2020), o Verdão estabeleceu em 2022 o melhor desempenho da história, com 100% de aproveitamento e 22 gols de saldo (25 a favor e três contra). Desde 2018, contabilizando apenas jogos da fase de grupos, o Maior Campeão do Brasil registra um retrospecto extremamente favorável de 36 partidas, 31 vitórias, dois empates e só três derrotas, com 105 gols marcados e 25 gols sofridos.

Além disso, o Palmeiras está há 13 jogos invicto como mandante pela Libertadores (dez vitórias e três empates) – o último tropeço foi diante do Defensa y Justicia-ARG, por 4 a 3, dia 18 de maio de 2021, no Allianz Parque. Diante do Bolívar-BOL, o Alviverde ultrapassou a marca de 100 gols em Libertadores dentro do Allianz Parque – atualmente, são 103 tentos em 37 partidas (média de 2,78 por jogo), com 28 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas, com 23 gols sofridos.

MARCAS INDIVIDUAIS

> Abel Ferreira igualou Rubens Minelli na 5ª posição do ranking de treinadores com mais triunfos pelo Palmeiras (ambos somam 117).

> Weverton se isolou como o jogador com mais partidas de Libertadores pelo clube (58 jogos). O camisa 21também se isolou na 4ª posição da lista de goleiros com mais partidas sem ser vazado na história do Palmeiras (agora tem 150, atrás só de Valdir de Morais, com 156, Velloso, com 186, e Emerson Leão, com 308). No século, Weverton lidera, seguido por Marcos, com 107.

> Gustavo Gómez alcançou a 51ª colocação do ranking de jogadores com mais partidas na história do Palmeiras (251 jogos, ao lado de Del Nero).

> Luan e Mayke alcançaram a 69ª colocação da lista de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras na história (ambos contabilizam 227, ao lado de Túlio e Pedrinho Vicençote). Luan também empatou com Fernando Prass na 11ª posição do ranking de jogadores com mais triunfos pelo Palmeiras no Allianz Parque (ambos somam 58), enquanto Mayke alcançou a 9ª posição do mesmo ranking (tem 67, ao lado de Willian Bigode).

> Raphael Veiga se isolou na 5ª posição do ranking de jogadores com mais triunfos no Allianz Parque (74 vitórias). O camisa 23 também se tornou o segundo jogador com mais passes a gol no atual elenco (soma 31, atrás apenas de Dudu, com 101).

> Dudu alcançou a marca de 50 assistências no Allianz Parque. Ele é o recordista do quesito na arena, seguido por Gustavo Scarpa, com 32.

> Rony alcançou a 48ª posição na lista dos maiores artilheiros da história do Palmeiras (soma 56, ao lado de Zinho e Osses). Maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, o atacante também se isolou como o 7º maior goleador brasileiro no torneio internacional: 20 gols. Completam o ranking: Jairzinho (6º, com 21), Célio Taveira (5º, com 22), Fred e Palhinha (3º, com 25), Luizão (2º, com 29) e Gabriel Barbosa (1º, com 31).

O JOGO

Em busca da melhor campanha geral na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2023, o Palmeiras se impôs diante do Bolívar-BOL, no Allianz Parque, e goleou o rival por 4 a 0. Ainda no primeiro tempo, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira fez dois gols com Rony e Artur e tomou conta da partida. Já na etapa final, o Verdão marcou mais duas vezes, desta vez com Piquerez e novamente Artur. Com a vitória, o Alviverde garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos.

