Palmeiras vence Botafogo e avança à semifinal do Mundial de Clubes

O sonho alviverde pelo título mundial segue mais vivo do que nunca. Neste sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e garantiu uma vaga nas semifinais do Mundial de Clubes. Em uma partida de poucas oportunidades claras de gol, a vitória só veio durante a prorrogação, graças a um golaço de Paulinho.

Jogo equilibrado e tensão até o fim

O confronto foi marcado pelo equilíbrio e por poucas chances criadas pelas duas equipes. O Palmeiras começou melhor e quase abriu o placar logo aos nove minutos, em cruzamento perigoso de Piquerez para Vitor Roque, que viu o zagueiro Barboza afastar o perigo. O Botafogo, depois de resistir à pressão inicial, equilibrou as ações, mas só levou verdadeiro perigo numa jogada de Marlon Freitas, que finalizou para fora já aos 42 minutos.

Nos acréscimos, o Palmeiras quase marcou com Richard Ríos, que soltou uma bomba de fora da área e obrigou John a fazer grande defesa, mantendo o empate sem gols no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Verdão voltou pressionando e só não abriu o placar porque o goleiro do Botafogo, John, estava em noite inspirada. Estêvão, Maurício e Vitor Roque tentaram repetir o desempenho ofensivo, mas não conseguiram vencer o arqueiro rival. O destaque da etapa foi um belo chute de bicicleta de Vitor Roque, bloqueado pela defesa carioca.

Enquanto isso, o Botafogo buscava aproveitar os contra-ataques, mas encontrou dificuldades para criar real perigo ao gol de Weverton.

Como ninguém conseguiu balançar as redes no tempo regulamentar, o duelo foi para a prorrogação.

Gol de Paulinho garante a classificação

O gol salvador saiu aos nove minutos do tempo extra. Paulinho fez grande jogada pela direita, driblou o marcador já dentro da área e finalizou de canhota, no canto, vencendo o goleiro John. Depois disso, o Botafogo ainda teve uma chance clara com Vitinho, que mandou para fora, e o Palmeiras ficou com um homem a menos após a expulsão de Gómez. Ainda assim, o Verdão segurou o resultado até o apito final e celebrou a vaga.

Próximos desafios

Com a vitória, o Palmeiras vai encarar o Chelsea na próxima fase. O time inglês passou pelo Benfica também neste sábado, após disputa na prorrogação e nos pênaltis. O confronto decisivo está marcado para a próxima sexta-feira, às 22h (horário de Brasília), novamente em Filadélfia.

Já o Botafogo se despede do Mundial de Clubes e retorna ao Brasil, onde foca agora na sequência do Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrenta o Vitória no dia 15 de julho, às 21h30, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Data: 28/06/2025

Hora: 13 horas (de Brasília)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartões amarelos: Barboza, Alex Telles, Artur, Newton e Montoro (Botafogo); Gustavo Gómez, Piquerez, Estêvão, Weverton e Aníbal Moreno (Palmeiras)

Cartões vermelhos: Gustavo Gómez (Palmeiras)

Público: 33.657 torcedores

GOL: Paulinho, aos 9′ do 1ºT da prorrogação (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Maurício (Facundo Torres); Estêvão (Luighi), Allan (Mayke) e Vitor Roque (Paulinho (Micael)). Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa (Newton), Marlon Freitas (Arthur Cabral), Allan (Montoro) e Savarino (Joaquín Correa); Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Fonte: Esportes