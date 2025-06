Palmeiras vence Al Ahly no Mundial de Clubes e assume liderança do Grupo

O Palmeiras conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes da Fifa ao derrotar o Al Ahly por 2 a 0 nesta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada do torneio. Os gols do Verdão, marcados no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), foram de Abou Ali (contra) e Flaco López. A partida chegou a ser paralisada durante o segundo tempo devido a condições climáticas adversas.

Com o resultado, o Palmeiras, que iniciou a rodada na terceira posição, soma quatro pontos e assume a liderança isolada do Grupo A, entrando na zona de classificação para as oitavas de final. O Al Ahly, por sua vez, caiu para o terceiro lugar, com um ponto conquistado.

As duas equipes retornam a campo na próxima segunda-feira, 23 de junho, para a terceira e decisiva rodada da fase de grupos. O Palmeiras enfrentará o anfitrião Inter Miami (EUA) no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Al Ahly terá pela frente o Porto, novamente no MetLife Stadium. Ambos os jogos estão marcados para as 22 horas (horário de Brasília).

O Jogo

A partida começou com as equipes se estudando, resultando em um primeiro tempo sem grandes chances de perigo para ambos os lados. O Al Ahly teve uma oportunidade inicial em cobrança de escanteio, com cabeceio para fora de Abou Ali aos cinco minutos. O Palmeiras respondeu com uma falta cobrada por Raphael Veiga, que gerou disputa na área, mas a arbitragem assinalou infração. Aos 17, Estêvão protagonizou a melhor jogada palmeirense da etapa, driblando em velocidade pela direita e finalizando com perigo, assustando o goleiro El-Shenawy.

Um momento de tensão ocorreu aos 36 minutos, quando Raphael Veiga foi inicialmente expulso após uma falta em Zizo. No entanto, o VAR interveio, e após revisão, o cartão vermelho foi substituído por amarelo. Já nos minutos finais, Attia arriscou de longe para o Al Ahly, mas sem acertar o alvo.

Segundo Tempo com Gols e Interrupção

Buscando maior ímpeto ofensivo, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com mudanças. Logo no início, Flaco López teve uma chance clara após cruzamento rasteiro de Piquerez, mas furou dentro da área. Aos três minutos, a bola parada foi decisiva: Aníbal Moreno cobrou falta pela esquerda, e na tentativa de afastar, Abou Ali acabou desviando contra o próprio gol, abrindo o placar para o Verdão.

Aos nove, Aníbal cobrou outra falta com perigo, exigindo boa defesa de El Shenawy. A vantagem palmeirense foi ampliada aos 13 minutos com Flaco López. Após a defesa afastar uma cobrança de falta do Al Ahly, Mauricio enfiou um passe preciso para o atacante argentino. Flaco López avançou, ganhou na corrida de Hany e finalizou rasteiro na saída do goleiro, marcando o segundo gol.

Aos 17 minutos, a partida foi paralisada devido a alertas de tempestade na região de Nova Jersey. A interrupção durou cerca de 45 minutos. Na volta, o jogo seguiu agitado. Estêvão recuperou a bola e serviu Facundo Torres, que finalizou para fora. Pouco depois, Ríos cruzou para Flaco López, que cabeceou por cima.

Já perto do fim, o Al Ahly chegou com perigo, e após uma bola viva na área palmeirense, Bencharki finalizou para defesa de Weverton. Na sequência, o Palmeiras respondeu com Vanderlan, que recebeu lançamento, ganhou da marcação, mas chutou por cima do gol. Nos acréscimos, Weverton fez mais uma defesa importante em chute de Bencharki, e Mauricio teve uma chance em sobra de escanteio, finalizando perto do gol.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2X0 AL AHLY (EGI)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Data: 19/06/2025

Hora:13 horas (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartões amarelos: Raphael Veiga, Giay, Piquerez e Richard Ríos (Palmeiras); Hamdy Fathy, Yahya Attiyat Allah e Attia (Al Ahly)

Gols: Abou Ali, aos 3′ do 2°T (contra) e Flaco López, aos 13′ do 2°T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Estêvão (Vanderlan), Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

AL AHLY: El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari (Ramadan), Yasser Ibrahim e Yahya Attiyat Allah (El Shahat); Marawan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy (Afsha) e Zizo; Wessam Abou Ali (Gradisar) e Trezeguet (Bencharki). Técnico: Jose Riveiro

