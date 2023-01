Palmeiras treina na Academia de Futebol e encerra preparativo para semifinal da Copinha

A equipe Sub-20 do Palmeiras realizou na tarde desta sexta-feira (20), na Academia de Futebol, o último treino antes da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo contra o Goiás acontece neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, com transmissão de SporTV e Rede Vida.

Antes do treino no campo, a comissão técnica de Paulo Victor Gomes exibiu vídeos para o grupo. Já no gramado, os jogadores participaram de um trabalho tático focado na partida contra o Goiás, ajustando posicionamentos nas fases ofensiva e defensiva.

O meio-campista Pedro Lima é um dos destaques da equipe na competição, com dois gols marcados e uma assistência. O camisa 8 falou sobre a grande campanha do Palestra no torneio e destacou a importância de disputar a semifinal no Allianz Parque.

“Defender o título traz muita responsabilidade. Acho que essa campanha muito boa é mérito da equipe toda, tanto defensivamente quanto ofensivamente o time tem dado tudo de si, com muita entrega e raça. Não tem bola perdida para a gente. Agora, faltam duas partidas para o nosso grande objetivo, que é ser campeão”, disse o meio-campista.

“A gente sabe que a torcida do Palmeiras está sempre presente, independentemente de onde seja o jogo. O time viu isso em Rio Preto e em Santo André. Agora, é literalmente em nossa casa, é o estádio em que estamos acostumados a jogar. A torcida certamente lotará o Allianz e será um gás a mais para chegarmos à decisão”, finalizou Pedro Lima.

O Palmeiras vai em busca do bicampeonato da Copinha, após ter conquistado o título de forma inédita e invicta em 2022. No ano passado, a campanha vitoriosa culminou com final realizada no Allianz Parque, em goleada por 4 a 0 sobre o Santos – Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes) balançaram as redes.

Fonte: Agência Esporte