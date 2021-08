Palmeiras treina e da sequencia a preparação para duelo com Atletico-PR

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (27), na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para o confronto com o Athletico-PR, no sábado (28), às 21h, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última atividade, mais curta e posicional, será na manhã do sábado.

No campo, após o aquecimento, a comissão técnica de Abel Ferreira colocou em prática um trabalho com três times e usando uma metade do gramado. Enquanto dois (com oito componentes) se enfrentavam, os jogadores do terceiro time, dispostos nas laterais e nas linhas de fundo, podiam participar como ‘curingas’.

Na parte final, os atletas disputaram ainda um recreativo e, por fim, alguns aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis. O lateral-esquerdo Jorge, em transição física, cumpriu seu cronograma na parte interna do centro de excelência e também na caixa de areia.

O Verdão é o atual vice-líder do torneio nacional com 32 pontos. No último embate contra o rival paranaense no Allianz Parque, no dia 28 de novembro de 2020, o Maior Campeão do Brasil venceu por 3 a 0, com dois gols de Rony e um de Patrick de Paula.

Desde 2017, aliás, o Palmeiras soma cinco triunfos e um empate nos últimos seis jogos com o Athletico-PR: foram duas vitórias em 2018, um resultado positivo e um empate em 2019 e outras duas vitórias em 2020, com todos os encontros válidos pelo Brasileirão.

Com 42 bolas na rede em 21 jogos no Allianz Parque em 2021, o Verdão já registra a temporada com a maior média de gols da história da arena alviverde desde a inauguração em 2014, ao lado de 2020 – a média atual, assim como da temporada passada (70 tentos em 35 duelos), é de 2,0 gols por partida. Em seguida, aparecem as temporadas de 2018 e 2017, com média de 1,96 gol por partida.

