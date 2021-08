Palmeiras treina bolas paradas e faz últimos ajustes para enfrentar o Fortaleza

Divididos em dois grupos separados nas duas metades do campo, a equipe ensaiou jogadas e bolas paradas. Na sequência, em duas equipes de 11 atletas, fizeram um trabalho técnico em campo reduzido com marcação e troca de passes em alta intensidade. Alguns jogadores seguiram no gramado para um treino de finalizações.

Assim como nos últimos trabalhos da semana, os atacantes Rony e Luiz Adriano e o meio-campista Danilo Barbosa participaram de todo o treinamento. O lateral-esquerdo Piquerez também treinou com o grupo – Jorge, outro reforço do Verdão para a posição, seguiu um cronograma de recondicionamento com atividades à parte.

O Fortaleza aparece com destaque na história do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, já que foi o adversário do Verdão na final da Taça Brasil de 1960, o primeiro dos dez títulos brasileiros do clube. O Maior Campeão do Brasil é o líder do torneio deste ano, com 32 pontos conquistados – a equipe vem de uma sequência de oito jogos de invencibilidade no Brasileirão.