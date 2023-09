Palmeiras termina preparação para pegar o Red Bull Bragantino

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (29), na Academia de Futebol, depois do empate sem gols com o Boca Juniors-ARG, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), pela partida de ida da semifinal da CONMEBOL Libertadores. O segundo encontro com os argentinos ocorrerá na próxima quinta (05), às 21h30, no Allianz Parque – vitória por qualquer placar garante a vaga na final, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A delegação retornou de Buenos Aires na madrugada e pernoitou nas instalações do centro de excelência. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma de trabalhos regenerativos pela manhã na parte interna do centro de excelência. O restante do grupo realizou atividades técnicas e táticas no campo à tarde.

O zagueiro Murilo acredita que o empate na Bombonera pode ser considerado um bom resultado, já que jogos desse nível na Libertadores são sempre complicados. “Jogo na Argentina, na casa deles, com estádio lotado, torcida gritando, e nós suportamos muito bem. O Boca é uma equipe qualificada e com o empenho de todos conseguimos segurar. Agora é em nossa casa o jogo de volta, já estamos com essa mentalidade. É descansar para fazer um grande jogo na quinta-feira”, disse ele.

Disputando as semifinais da Libertadores pela 11ª vez (recorde absoluto entre os brasileiros), sendo a quarta consecutiva (recorde entre os brasileiros ao lado do Santos, de Pelé, entre 1962 e 1965), o Palmeiras busca uma vaga na final pela sétima vez (o que o tornaria recordista isolado entre os brasileiros, pois hoje está empatado com o São Paulo), sendo a terceira nas últimas quatro edições (que seria um recorde geral desde a implantação da final única, em 2019, ao lado do Flamengo).

Murilo celebrou mais um jogo sem sofrer gols e com boa atuação do sistema defensivo, além de projetar uma grande festa da torcida alviverde no Allianz Parque. “É fundamental nos jogos fora, principalmente em mata-matas, a zaga dar esse suporte. Eu e o Gómez pudemos cumprir bem uma missão muito importante de não levar gol para dar confiança aos atacantes. Pensando no jogo de volta, queremos fazer nosso resultado em nossa casa, então foi muito importante não levar gol lá. É fazer isso novamente em nossa casa para podermos sair com a classificação”, disse. “Sem dúvida, a torcida vai fazer uma grande festa e nos dar esse gás a mais para darmos o nosso melhor dentro de campo”, completou.

Antes do Boca, o Verdão treina na tarde deste sábado (30), às 16h, na Academia de Futebol, e volta a campo no domingo (01), às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 44 pontos, o Maior Campeão do Brasil é o vice-líder da competição.

“Estamos na briga lá em cima no Brasileiro, o Palmeiras vem sempre dando o melhor. É um jogo difícil fora de casa, mas estamos nos preparando bem para todos os jogos”, finalizou Murilo.

