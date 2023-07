Palmeiras sofre empate depois de estar ganhando de 2 x 0 do Athletico-PR

O Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Athletico-PR, neste domingo (02.07), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), e completou seis jogos de invencibilidade diante do rival paranaense atuando como visitante pelo Campeonato Brasileiro: são três vitórias e três empates desde a última derrota, pelo Brasileirão de 2017.

Este foi o 50º duelo entre os rivais pela principal competição nacional, e o Verdão leva vantagem: 23 vitórias e 12 derrotas.

O Alviverde só foi derrotado três vezes nos últimos 36 jogos de Campeonato Brasileiro (somando 21 vitórias e 12 empates). Como visitante, só foi derrotado duas vezes nos últimos 28 jogos de Brasileiro (são 13 vitórias, 13 empates, uma derrota em 2022 e uma derrota em 2023).



Na atual edição do Brasileiro, o Palmeiras é um dos times que menos perderam (duas derrotas, ao lado de Botafogo e Red Bull Bragantino) e tem o segundo melhor ataque (24 gols, ao lado do Grêmio e atrás só do Flamengo, com 26). Como visitante, também é um dos que menos perderam (uma derrota, ao lado do Cruzeiro).

O Palmeiras também é o segundo time da Série A que menos perdeu em 2023 (cinco derrotas, atrás só do Grêmio, com quatro) – como visitante, é um dos que menos perderam (quatro derrotas, ao lado de São Paulo, Grêmio, Botafogo e Cruzeiro). Nos últimos 56 jogos como visitante, são 27 vitórias, 21 empates e oito derrotas.

O JOGO

O início do duelo com o Athletico-PR começou eletrizante. Logo nos minutos iniciais do jogo, o Palmeiras teve um pênalti marcado a seu favor após o atacante Endrick ser atingido com o cotovelo dentro da grande área. O jovem atleta foi o responsável pela cobrança, mas não obteve sucesso. Minutos depois, porém, o camisa 9 abriu o placar da partida após um ótimo cruzamento de Breno Lopes. Na etapa final, o Alviverde conseguiu ampliar o marcador com Gabriel Menino, que havia acabado de sair do banco de reservas. Dez minutos depois, mais um pênalti foi marcado, desta vez para o Athletico-PR – após receber o segundo amarelo no lance, Gustavo Garcia foi expulso. O rival paranaense converteu a penalidade máxima e, cinco minutos depois, empatou o jogo. O confronto permaneceu empatado até o apito final.

