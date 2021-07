Palmeiras se reapresenta e inicia ‘semana cheia’ de preparação visando Choque-Rei

As novidades do dia foram o zagueiro Luan e o atacante Rony, que avançaram em seus cronogramas de transição e treinaram com o grupo em grande parte do tempo. Ambos foram desfalques contra Santos, Universidad Católica-CHI (duas vezes), Atlético-GO e Fluminense. O atacante Luiz Adriano, também em transição física, trabalhou à parte com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e no gramado.

Anunciado na sexta (23) como reforço palestrino, o lateral-esquerdo Jorge realizou exames e testes com a fisioterapia e com a preparação física, assim como o atacante Borja, de volta ao Verdão depois de empréstimo ao Junior Barranquilla-COL. No fim do dia, a dupla ainda correu no campo.

No gramado, a comissão técnica de Abel Ferreira dividiu o elenco em três grupos. Enquanto um ensaiava movimentações específicas e simulações de jogo com um viés tático, sobretudo transições ofensivas da parte central e das laterais, outros dois (com oito jogadores de cada lado) disputavam um trabalho técnico com dimensões reduzidas e com dois goleiros. Todas as equipes passaram pelas três estações.

O atual campeão da CONMEBOL Libertadores treina nesta quarta (28), às 10h. O Maior Campeão do Brasil é o atual líder do Campeonato Brasileiro com 31 pontos e vem de sete triunfos consecutivos na competição nacional (Bahia, Internacional, Sport, Grêmio, Santos, Atlético-GO e Fluminense).