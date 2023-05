Palmeiras se prepara para jogo da Copa do Brasil e recebe visita de Scarpa

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (29), na Academia de Futebol, um dia após o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A preparação agora é para o duelo com o Fortaleza, às 19h desta quarta-feira (31), no Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil – o Verdão venceu o jogo de ida, no Allianz Parque, por 3 a 0.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Belo Horizonte (MG) realizaram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. O restante do elenco fez um exercício posicional de construção de jogadas, com cruzamentos e finalizações, seguido de um trabalho coletivo em campo reduzido. De férias após o encerramento da temporada 2022/23 do futebol inglês, o meio-campista Gustavo Scarpa visitou o centro de treinamento alviverde e reviu e conversou com os antigos companheiros e membros da comissão técnica.

Mais uma vez utilizado pelo técnico Abel Ferreira durante uma partida, o meio-campista Richard Ríos comemorou a rápida adaptação ao Palmeiras e as atuações elogiadas pela torcida. “A minha adaptação está sendo boa, o time está me ajudando bastante, a comissão, o staff e todos os funcionários também. Isso tudo está sendo muito importante para mim”, afirmou. “O jogo de ontem foi muito difícil, pois o Atlético-MG é sempre forte jogando em casa. A gente colocou em prática o nosso jogo, o que viemos treinando, e conseguimos um ponto importante fora de casa”, completou.

O colombiano comentou ainda sobre a expectativa para a partida em Fortaleza (CE) – será o quarto compromisso consecutivo do Palmeiras fora de casa. “A gente sabe que será um jogo difícil lá, mas a gente também vai tentar impor o nosso jogo na casa deles. Fizemos uma vantagem importante no Allianz Parque com a nossa torcida, mas vamos em busca dos três pontos e da vitória”, afirmou.

“Dá para ver que o time está se cuidando bem e aqui no clube temos estrutura para isso, para nos recuperarmos bem rápido. Eu e meus companheiros estamos dando o nosso máximo tanto dentro quanto fora do clube, estamos todos nos alimentando e descansando bem. E vamos continuar nesta pegada”, finalizou Ríos.

O Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira (30), às 10h, na Academia de Futebol. O Verdão é o vice-líder do Brasileirão, com 16 pontos, e na Copa do Brasil pode perder por até dois gols de diferença no Castelão para avançar às quartas de final.

