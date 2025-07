Palmeiras quebra jejum e vence Atlético-MG em jogo eletrizante

O Palmeiras encerrou uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e retornou com força ao G4 da competição ao bater o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo, em um confronto emocionante no Allianz Parque, pela 15ª rodada. Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Maurício marcaram para o Verdão, enquanto o artilheiro Hulk, com dois golaços de falta, descontou para o Galo.

A vitória não só aliviou a pressão sobre o time de Abel Ferreira, que agora soma 26 pontos e ocupa a quarta colocação, mas também marcou a primeira vitória do Palmeiras em seu estádio neste Brasileirão. Por outro lado, o Atlético-MG, apesar da boa atuação de Hulk, permaneceu com 20 pontos, na nona colocação.

A partida também teve um sabor de despedida para o Palmeiras, com o meia Richard Ríos, que está de saída para o Benfica, presente no estádio para acompanhar o duelo de um dos camarotes. O colombiano não chegou a ser relacionado para o jogo.

O Jogo

Primeiro tempo: equilíbrio e golaço de falta

O primeiro tempo no Allianz Parque foi marcado por um intenso duelo tático e muita disputa no meio-campo. Ambas as equipes mostraram forte marcação, o que resultou em poucas chances claras de gol nos primeiros minutos. O Palmeiras, embora com maior posse de bola, encontrava dificuldades para furar a sólida defesa mineira.

Aos oito minutos, o Galo teve uma chance em falta cobrada por Piquerez, que parou na barreira. Aos 23, Vitor Roque arriscou o primeiro chute a gol do Verdão, mas Everson defendeu.

O placar foi aberto aos 32 minutos, em jogada de bola parada: Piquerez cobrou escanteio na área, e o zagueiro Lucas Evangelista subiu para cabecear firme, colocando o Palmeiras em vantagem. No entanto, a alegria alviverde durou pouco. Aos 41, Hulk cobrou uma falta magistral, encobrindo a barreira e acertando o ângulo de Weverton, empatando a partida em um golaço. Antes do intervalo, Facundo Torres ainda tentou um chute rasteiro que passou perto da trave.

Segundo tempo: Palmeiras avassalador e Hulk implacável

O Palmeiras voltou para a segunda etapa pressionando intensamente. Aos cinco minutos, Felipe Anderson acionou Piquerez pela esquerda, que cruzou na área. Vitor Roque dominou tentando a finalização, a bola saiu fraca, mas desviou em Júnior Alonso e enganou Everson, resultando no gol contra que recolocou o Verdão na frente.

Pouco depois, Facundo Torres arriscou mais uma finalização, forçando Everson a mandar para escanteio. Aos 18, Sosa avançou pela esquerda e cruzou com perigo, mas ninguém conseguiu finalizar.

O terceiro gol palmeirense veio aos 31 minutos, selando a vitória. Ramón Sosa avançou em velocidade pela esquerda e fez um bom passe para Vitor Roque, que chutou em cima de Everson. No rebote, o camisa 9 ganhou a disputa com Rômulo e cruzou para a segunda trave. Facundo Torres escorou para o meio, onde Maurício chegou batendo forte para estufar a rede e fazer 3 a 1.

Nos acréscimos, aos 45 minutos, Hulk mostrou mais uma vez sua categoria. Bruno Fuchs derrubou Rony na entrada da área, e o atacante do Galo soltou uma verdadeira bomba na cobrança de falta, marcando mais um golaço e diminuindo para 3 a 2. Aos 51, o camisa 7 do Atlético-MG ainda teve a chance de buscar o empate em mais uma cobrança de falta, mas Weverton fez uma grande defesa, garantindo a vitória do Palmeiras.

Próximos Desafios

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Fluminense. O duelo será no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h (de Brasília). Já o Atlético-MG terá um compromisso internacional pela frente, jogando a partida de volta dos playoffs da Sul-Americana na quinta-feira, contra o Bucaramanga, às 21h30, na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3X2 ATLÉTICO-MG

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 20/07/2025

Hora: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Público: 34.970

Renda: R$ 2.995.507,00

Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Bruno Fuchs (Palmeiras); Gabriel Menino, Lyanco, Rômulo (Atlético-MG)

Gols: Lucas Evangelista, aos 32′ do 1°T, Júnior Alonso (contra), aos 5′ do 2°T, e Mauricio, aos 31′ do 2°T (Palmeiras); Hulk, aos 41′ do 1°T e aos 45′ do 2°T (Atlético-MG)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Allan), Lucas Evangelista e Mauricio (Emiliano Martínez); Facundo Torres (Raphael Veiga), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Rômulo), Igor Gomes (Bernard) e Gustavo Scarpa (Júnior Santos); Hulk e Rony. Técnico: Cuca

