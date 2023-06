Palmeiras perde a invencibilidade para o Bahia no Brasileirão

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Bahia, nesta quarta-feira (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro – com o resultado, o Verdão manteve os 22 pontos conquistados na vice-liderança do torneio nacional. Apesar do revés, o Alviverde segue sendo o time da Série A que menos perdeu em 2023 (quatro derrotas, ao lado do Grêmio) e a equipe com menos derrotas nesta edição do Campeonato Brasileiro, além de ter o melhor ataque(22 gols, seguido pelo Flamengo, com 21).

O Palmeiras só foi derrotado duas vezes nos últimos 34 jogos de Campeonato Brasileiro (pelo Internacional, no Beira-Rio, na última rodada de 2022, quando entrou em campo com um time alternativo e com o título já garantido, e agora pelo Bahia, pelo primeiro turno de 2023) – neste período, foram 21 vitórias, 11 empates e dois reveses. Como visitante, só foi derrotado duas vezes nos últimos 27 jogos de Campeonato Brasileiro(justamente as derrotas para o Internacional, no Beira-Rio, e para o Bahia, na Arena Fonte Nova). São 13 vitórias, 12 empates e dois reveses.

Além disso, o Verdão perdeu apenas 11 vezes nas 116 partidas mais recentes, com 75 vitórias e 30 empates. Nas últimas 52, são só cinco derrotas, com 33 vitórias e 14 empates neste período. Como visitante, nos últimos 55 jogos, são 27 vitórias, 20 empates e oito derrotas.

MARCAS INDIVIDUAIS

> Mayke e Luan alcançaram a 71ª colocação da lista de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras na história (225, ao lado de Felipe Melo).

> Zé Rafael superou Evair e se isolou na 54ª colocação do ranking de jogadores com mais partidas pelo clube (246).

O JOGO

Superior em boa parte da partida, o Palmeiras criou diversas oportunidades de gol diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. No fim do primeiro tempo, inclusive, o Verdão teve um gol anulado pela arbitragem. Já na etapa final, apesar de criar mais chances, o Maior Campeão do Brasil acabou sofrendo um tento do rival e saiu derrotado de Salvador-BA.

Fonte: Esportes